De Bruyne looft de architect van het succes: "Tactisch en psychologisch sterk"

De Engelse leider, Manchester City, dendert gewoon voort en blijft de ene overwinning na de andere boeken. De spelers zitten dan ook bomvol vertrouwen en dat laat zich onder andere merken bij onze landgenoot Kevin De Bruyne.

Manchester City wist afgelopen weekend met 0-2 te winnen bij Leicester City, wat ondertussen al de tiende opeenvolgende overwinning is voor de mannen van Pep Guardiola in de Premier League.

De trainer had vorig jaar nog wat moeite om City naar zijn hand te zetten, maar dit seizoen draait zijn ploeg op volle toeren. De spelers lijken helemaal mee te zijn in het verhaal van de Catalaan en hebben enorm veel vertrouwen.

Onverslaanbaar

De Bruyne verklaart dat het aandeel van Guardiola niet te onderschatten valt en dat hij niet alleen op tactisch vlak enorm sterk is, maar ook op psychologisch vlak de juiste snaren raakt: "Guardiola geeft ons het gevoel en het vertrouwen dat we iedereen kunnen verslaan", aldus de Rode Duivel over zijn trainer tegenover Sky Sports.