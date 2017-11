Play-off 1 nog in zicht bij Nieuwjaar? Dan gaat Antwerp nog uithalen op de transfermarkt

Antwerp staat nog steeds in de top zes. Indien dat - of in de buurt daarvan - met Nieuwjaar nog het geval is, gaat The Great Old nog uithalen in de wintermercato. Luciano D'Onofrio is zijn winteroffensief al aan het voorbereiden.

Antwerp haalde deze zomer maar liefst 18 nieuwe spelers. Een heel nieuwe ploeg dus, maar indien Antwerp straks kans maakt op play-off 1 wil de oudste club van het land die niet laten liggen. Er werd een planning opgesteld om binnen twee jaar mee te doen met de elite van het land, maar als daar een voorsprong op genomen kan worden, is dat mooi meegenomen.

Daarom wil D'Onofrio nog vier jongens binnenhalen om de lancunes in de kern op te vullen, waaronder twee uit België. Onmiddellijke versterkingen die de competitie ook al kennen. In samenspraak met Laszlo Bölöni heeft hij al profielen opgesteld en verschillende managers aangesproken.

Met de volgende twee confrontaties thuis tegen KV Mechelen en uit op Kortrijk kunnen ze al een serieuze stap zetten. Daarna volgen er ook nog thuismatchen tegen Moeskroen en Lokeren, en verplaatsingen naar Standard, Zulte Waregem en STVV lijkt het programma alvast haalbaar om in de top zes te blijven.