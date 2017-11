Hoe zit het met Antwerp als Gheysens naar Anderlecht trekt? Twee clubs hebben, mag immers niet

Foto: © Photonews

Het is één van de belangrijkste regels in de voetbalwereld: één man mag geen aandelen hebben in twee clubs die in dezelfde competitie spelen. Paul Gheysens kocht zich afgelopen zomer al in bij Antwerp, nu wil hij hetzelfde doen bij Anderlecht.

Een klap voor Antwerp? Nee, het dilemma is makkelijk op te lossen. Roland Duchâtelet gaf immers al het voorbeeld door een oplossing te vinden voor zowel STVV als Standard. Duchâtelet liet toen zijn aandelen over aan zijn vrouw, Marieke Höfte. Waardoor hij bij Standard een meerderheidsaandeel kon verwerven.

Gheysens kan hetzelfde doen door Antwerp aan zijn twee zonen, Michael en Simon, over te laten. Dan is er juridisch geen probleem om ook bij Anderlecht aan de slag te gaan.