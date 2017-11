Analist zucht na heenronde: "Hoeveel goeie wedstrijden op 15 hebben we gezien?"

We zijn halfweg de reguliere competitie... In de tijd dat er vijftien matchen gespeeld werden, is de berichtgeving meer negatief dan positief geweest. Zeker als het over de 'topclubs' gaat. Ook Peter Vandenbempt benadrukt die triestige evolutie in zijn analyse.

Vandenbempt zucht als hij het niveau bekijkt. "Heel de heenronde beschouwd denk ik niet dat de voetballiefhebber daar veel plezier aan heeft beleefd. Dat is mijn mening tenminste. Het is eigenlijk al begonnen met die dramatische Europese zomer, waar geen enkele Belgische club door de voorronde is geraakt. Dat heeft wat mij betreft toch de toon gezet", zegt hij bij Sporza.

Waasland-Beveren, Antwerp, Morioka, Govea, Bandé, Rodrigues... De analist ziet ook wel clubs die het goed deden of jongens die verrasten. "Maar het niveau van je competitie wordt toch vooral ook mee bepaald door de kwaliteit die de toonaangevende clubs brengen. En dat was een grote teleurstelling."

Dieptepunt

"Club Brugge heeft het natuurlijk wel goed gedaan. Maar hoeveel echt goeie wedstrijden op 15 hebben Anderlecht, AA Gent, Standard en finaal zelfs Racing Genk eigenlijk gespeeld? Veel en veel te weinig. En dat ondertussen de helft van onze clubs al van trainer heeft gewisseld, ook dat was een tragisch dieptepunt."