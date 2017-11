Proto klopt zich op z'n 34ste terecht op de borst: "Welke Belg kan dat behalve Courtois zeggen?"

Met vier zijn ze, de Belgen die momenteel bij de Grieks landskampioen Olympiakos voetballen. Enkele weken geleden hielden ze in de Champions League het grote FC Barcelona in bedwang (0-0).

De clean sheet van Silvio Proto tegen Messi en co ging de wereld rond. "De nul houden tegen Barça, welke Belg kan dat zeggen, behalve Thibaut Courtois?", vraagt Proto zich terecht af in Het Nieuwsblad.

"Dat is iets om nooit meer te vergeten. Ik zweer het je: de sfeer in het stadion na de 0-0 tegen Barcelona heb ik nog nooit meegemaakt. Lawaai dat onze fans maakten. Mijn oren tuitten ervan", aldus Proto.

Voor Olympiakos was het gelijkspel tegen Barça het eerste punt in de poulefase van het Kampioenenbal. Verder zitten ook Juventus en Sporting Lissabon in dezelfde groep.