Roberto Martinez zal het graag zien: verdediger krijgt topmatch deze week

Foto: © photonews

Als het nu niet lukt... Thomas Vermaelen krijgt normaal gezien zijn grote debuut bij Barcelona deze week. Die wedstrijd in de Spaanse beker vergeten we gemakkelijkheidshalve. De verdediger zou zelfs in de basis staan tegen Juventus in de Champions League.

Barcelona speelt woensdag op het veld van de Oude Dame en verschillende Spaanse media schrijven dat Vermaelen zal beginnen. Hij moet immers matchritme opdoen om de afwezigheden op te vangen bij de Catalanen.

Javier Mascherano sukkelt nog steeds met een blessure en Gerard Piqué wordt hoogstwaarschijnlijk geschorst. Dat betekent dat Vermaelen komend weekend zal moeten spelen tegen Valencia. Al kan Ernesto Valverde natuurlijk nog altijd van gedachten veranderen.