Vanhaezebrouck wijst naar de journalisten na 13 coachwissels bij 24 profclubs: "In Nederland schrijven ze een trainer niet buiten"

Foto: © photonews

Al 13 van de 24 profclubs hebben midden november hun trainer aan de deur gezet. Een ongezien hoog aantal zo vroeg op het seizoen. Hein Vanhaezebrouck, die Anderlecht dit jaar inruilde voor AA Gent, ziet daar twee verklaringen voor.

In 1A wisselden al 8 van de 16 clubs van coach. In 1B 5 van de 8. Een zorgwekkend cijfer nog voor de winterstop. Vanhaezebrouck haalt in Sport/Voetbalmagazine twee redenen aan voor deze tendens.

Standvastigheid clubs

"Ten eerste: de visie en de standvastigheid van de clubs. En ten tweede: de druk van de media. In Nederland schrijven ze een trainer niet buiten. Ze vragen hem om oplossingen en geven commentaar op zijn keuzes, maar roepen niet om zijn ontslag", aldus de West-Vlaamse coach.

"Clubs zijn er ook anders gestructureerd, met minder buitenlandse trainers onder meer. Als zoals bij ons zoveel clubs zo snel hun trainer moeten ontslaan, ligt dat niet aan de trainers maar aan de clubs. In de wielerjournalistiek wordt er veel minder op de man gespeeld, merk ik. In het voetbal zijn journalisten en bestuurders soms heel close."