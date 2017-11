Scheidsrechter Nice-Zulte Waregem is geen onbekende in België

Foto: © photonews

Zulte Waregem heeft nog een waterkansje om Europees te overwinteren. Dan moet het donderdag de wedstrijd tegen OGC Nice in de Allianz Riviera wel best winnend afsluiten. Maandagavond is de scheidsrechter voor deze cruciale wedstrijd aangeduid.

De 43-jarige Luca Banti moet de wedstrijd in goede banen leiden. De scheidsrechter is al acht jaren actief op het internationale niveau. Banti is geen onbekende voor Zulte Waregem, sterker nog, in 2013 maakte de Italiaan het debuut van de club uit West-Vlaanderen in de Champions League mee. Tegen PSV (2-0 verlies) was dat.

Gedurende zijn carrière heeft de scheidsrechter nog enkele andere wedstrijden met Belgische clubs gefloten. Vorig seizoen floot hij nog de wedstrijd tussen Shkendija en AA Gent in de laatste voorronde van de Europa League en ook voor de wedstrijd tussen Rostov en Anderlecht in Rusland werd Banti aangeduid.

De arbiter viel toen wel in negatieve zin op door een strafschop tegen paars-wit te fluiten die er duidelijk geen was na een heel licht contact tussen Steven Defour en een Rostov-speler. Naast Anderlecht en Gent floot de Italiaan ook nog Europese wedstrijden van Club Brugge en KRC Genk.

Bij de Rode Duivels had hij ook tot twee keer toe het eindoordeel. In de net afgelopen WK-kwalificatiecampagne tegen Cyprus (4-0) en voor de EK-kwalificatiewedstrijd in 2014 in en tegen Bosnië (1-1) was dat.