Gent Ladies rekenen op de fans in topper tegen Anderlecht

Foto: © Sus Sips

De KAA Gent Ladies staan momenteel derde in de stand in de Super League, op vier punten van leider Anderlecht. Op 1 december is er echter nog de clash.

Dan ontvangen de Gent Ladies in Oostakker Anderlecht in een inhaalwedstrijd van speeldag 8. Mits winst komen de Buffalo's dus tot op een puntje van leider paars-wit.

Talrijke steun?

Bij Gent hopen ze op de talrijke steun van de supporters tegen Anderlecht. Die fans stuwden hen vorig seizoen naar hoge hoogtes tegen Standard in de competitie en vooral tegen paars-wit in de bekerfinale in Mechelen.

Nu ook? Abonnees betalen slechts 5 euro in plaats van 8 euro. Voor groepen is er ook een korting voorzien, vanaf 10 tickets betaal je nog 6 euro/ticket indien op voorhand besteld.