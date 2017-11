Gentse sensatie wil naar het WK: "Simon moet geen goed woordje doen, ze moeten me maar zien spelen"

Foto: © photonews

Samuel Kalu bloeit bij AA Gent onder Yves Vanderhaeghe helemaal open. De winger zag bovendien zijn nationale ploeg met 4-2 winnen tegen Argentinië.

Dat smaakte duidelijk naar meer. "Ik heb gekeken", aldus een trotse Kalu. "Ik zag een heel goeie teamspirit bij de nationale ploeg." Dat hij er zelf ook wil bij zijn, is duidelijk.

"Op dit moment heb ik geen contact met de bondscoach, maar als ik zo blijf werken geloof ik dat ik een kans heb. Vooraan is er wel wat concurrentie uiteraard."

Teleurgesteld

Moses Simon zit al in de nagenoeg vaste kern. "Ik moet hem niet vragen om een goed woordje te doen, ze moeten me maar zien spelen. Of ik teleurgesteld ben dat ik er nog niet bij kon zijn? Ja, maar dat zorgt er net voor dat ik nog harder ga werken."