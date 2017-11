Problemen in de maak voor Lukaku: "Zlatan kwam het veld op, zei hem daar te gaan spelen en Lukaku deed dat nog ook"

Zlatan Ibrahimovic maakte afgelopen weekend zijn comeback bij Manchester United. Opvallende vaststelling: nadat de Zweed het veld betrad, moest Romelu Lukaku onmiddellijk uitwijken naar de flank. En dat kan volgens Jamie Carragher een probleem worden.

Iedereen weet wel dat Ibrahimovic een ongelooflijke persoonlijkheid is. Eentje die zijn wil doordrukt. En dat zou wel eens problematisch kunnen worden voor Lukaku. "De goal van Lukaku (de 4-1, nvdr.) kan misschien wel de meest belangrijke van de match worden", meent Carragher bij Sky Sports.

"Als we over Zlatan spreken en het effect dat hij heeft op Manchester United... Als hij opkomt, het is hilarisch, zegt hij aan Lukaku om naar de rechtervleugel te trekken en Lukaku doet dat ook nog. Zlatan gaat het niet doen en Lukaku wil dat ook niet. Ik hoop dat de goal Lukaku het vertrouwen geeft om tegen Zlatan in te gaan. Maar ik denk niet dat ze samen kunnen spelen."