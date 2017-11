Sels over zijn beurtrol bij Anderlecht: "Zeker na een sterke prestatie wil je blijven staan"

Foto: © photonews

Matz Sels weet nog niet of hij woensdagavond in doel staat tegen Bayern München. Zo gaat het eigelijk al heel het seizoen voor de geleende doelman. Onder drie trainers dit seizoen heeft hij al het beurtrolsysteem gekend. Nu spreekt hij daar eens over.

Een doelman die in onzekerheid moet leven... "Dat valt mee, want toen Hein hier arriveerde, was hij meteen duidelijk. 'De eerste matchen speel jij, nadien is het aan jou.' Meestal ligt dat voor twee, drie wedstrijden vast", legt hij uit in HLN.

Sels mist zo wel wat topmatchen. Die tegen PSG bijvoorbeeld. "Achteraf was ik blij dat ik niet in doel stond. Wat verwachten de mensen ook... Tegen een voorlinie van 400 miljoen euro. Het maakt mij eigenlijk niet uit wie de tegenstander is. Als ik kan kiezen, speel ik natuurlijk liever tegen PSG dan tegen pakweg Moeskroen. Maar het liefst speel ik alles."

Alles spelen

Veel analisten vinden dat je een keeper niet wisselt. "Het is normaal dat je beter wordt als je meer ritme hebt. Gelukkig hebben we een druk programma. 't Is niet dat ik maar één match per maand speel, maar zeker na een sterke prestatie - ik denk dat ik het de laatste weken goed gedaan heb - wil je blijven staan. Dat geldt evenzeer voor Frank."