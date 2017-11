Na tien jaar (!) alleenheerschappij is Ibrahimovic Zweeds voetballer van het jaar af

Hij mag dan wel een leeuw zijn en sneller herstellen van een blessure dan de modale mens, toch is Zlatan Ibrahimovic niet onaantastbaar. Na tien jaar alleenheerschappij werd niet hij maar een andere speler verkozen tot Zweeds voetballer van het jaar.

Die eer viel Andreas Granqvist te beurt, speler bij het Russische Krasnodar. De 32-jarige verdediger leidde Zweden als aanvoerder naar het WK in Rusland door in de play-offs Italië uit te schakelen. Op het gala in Stockholm nam hij de prijs in ontvangst.

Dat Ibrahimovic niet herverkozen werd heeft veel te maken met zijn zware knieblessure, die hem maanden aan de kant hield. Na het teleurstellende EK 2016 stelde hij zich ook niet langer beschikbaar voor de Zweedse nationale ploeg.

Ibrahimovic won de Zweedse Gouden Bal maar liefst elf keer in totaal. Dat is enorm veel, wetende dat geen enkele andere Zweed de prijs meer dan twee keer in de wacht kon slepen. Als troostprijs kreeg de 36-jarige aanvaller van Manchester United wel nog de prijs voor beste Zweedse aanvaller.