Club-sterkhouder vergeleken met Deschacht: "Op het einde staat hij altijd in de ploeg"

Wie had voor het seizoen durven voorspellen dat op dit moment van de competitie Brandon Mechele nog geen minuut gemist zou hebben bij Club Brugge? De verdediger kwam met grote vraagtekens terug van zijn uitleenbeurt aan STVV, maar had het geluk er met Ivan Leko iemand te vinden die in hem gelooft.

Patrick Van Kets, voormalig assistent van STVV, is niet verbaasd. "Ik had het in juni al voorspeld aan Vincent Mannaert. Als je het hebt over de betere verdedigers in België, reken Mechele daar dan maar bij", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Mechele zijn vechtlust en karakter doen denken aan een zekere Olivier Deschacht, met wie hij al een paar keer vergeleken werd. "Dat is ook een speler die in het begin van het seizoen misschien niet in de ploeg stond, maar op het einde altijd. Mechele is ook zo. Hij is zeker in staat om een mooie carrière te maken bij Club Brugge. Hij verdient dat ook."