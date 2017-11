Benitez ondanks sterke prestatie Pogba: "Nog niet hetzelfde niveau als Gerrard"

Foto: © photonews

Paul Pogba maakte direct een enorm sterke indruk in zijn eerste match na zijn blessure voor Manchester United. Rafa Benitez zag dit ook, maar vindt het te vroeg om Pogba nu al te vergelijken met een speler van het kaliber Steven Gerrard.

Afgelopen weekend namen Manchester United en Newcastle United het tegen elkaar op in een wedstrijd die uiteindelijk zou gewonnen worden door Manchester United met 4-1. De man die een enorm groot aandeel had in deze ruime overwinning is Paul Pogba, die zijn wederoptreden maakte na zijn blessure.

Newcastle-trainer, Rafa Benitez, was ook onder de indruk van de prestatie van de Fransman. Echter vindt hij het nog te vroeg om Pogba al in een categorie te plaatsen met spelers van het kaliber Steven Gerrard, wie hij onder zijn hoede had tijdens zijn periode bij Liverpool.

"Stevie was een topspeler voor vele jaren. Hij was zeer constant en kon elke wedstrijd het verschil maken. Pogba is ook een goede speler, maar moet eerst nog constant leren zijn voor 10 à 15 jaar zoals Stevie", aldus Benitez tegenover Sky Sports.