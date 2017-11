Club van Nuytinck beëindigt samenwerking met coach

Foto: © photonews

Zijn laatste twee wedstrijden won het dan wel, maar de nieuwe thuisnederlaag tegen Cagliari kost Udinese-trainer Luigi Delneri zijn kop. De ploeg van ex-Anderlechtspeler Bram Nuytinck moet dus op zoek gaan naar een nieuwe oefenmeester.

Udinese staat door het verlies op een weinig bewonderenswaardige 14de plaats. Met 12 punten staat de club slechts drie punten boven de degradatiezone. Om het tij te keren, werd besloten om afscheid te nemen van de 67-jarige Italiaanse coach.

Sinds oktober 2016 was Delneri aan de slag bij Udinese, daarvoor was hij onder meer actief bij Porto, AS Roma en Juventus. Vorig jaar werkte hij nog samen met Sven Kums. Bij Udinese speelt ook oude bekende Bram Nuytinck. Onder Delneri was de ex-verdediger van Anderlecht basisspeler.