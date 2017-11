"Ik heb spelers geleid die niet in staat waren om in het tactische verhaal te stappen"

Hein Vanhaezebrouck verwacht dat zijn spelers tot het uiterste gaan in het systeem dat hij wil hanteren. Dat was al in Kortrijk zo, nadien in Gent en nu ook bij Anderlecht. Al begrijpt niet iedereen de trainer even snel, zo blijkt.

"Intelligente spelers zijn op een week tijd helemaal mee met het systeem. Dat zijn niet altijd de meest opvallende spelers. Brecht Verbrugghe en Bram De Ly hoefde ik destijds bij KV Kortrijk alles maar een of twee keer uit te leggen", vertelt de Anderlecht-trainer in Sport/Voetbalmagazine.

Hetzelfde geldt voor Rafinha en Lasse Nielsen bij Gent. Ik heb spelers met betere voeten geleid die blijkbaar niet of veel minder minder in staat waren om in het tactische verhaal te stappen", besluit hij.