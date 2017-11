Drie coaches nog in de running om Preud'homme op te volgen voor prestigieuze trofee

Foto: © photonews

Op 18 december wordt de zevende Trofee Raymond Goethals uitgereikt en weten we wie de opvolger wordt van Michel Preud'homme. Drie trainers maken nog kans.

Hugo Broos (Kameroen), Ivan Leko (ex-STVV, nu Club Brugge) en Felice Mazzu (Charleroi) zijn nog in de running. Zij kregen het meeste stemmen achter hun naam in de eerste stemronde en maken bijgevolg in de tweede stemronde uit wie wint.

Philippe Clement, Francky Dury, Jonas De Roeck, Mircea Rednic en Yves Vanderhaeghe sprokkelden punten, maar halen de top drie dus niet. René Weiler, kampioen vorig seizoen bij Anderlecht en ondertussen ontslagen bij paars-wit, kreeg geen enkel punt.

De prijs bekroont de Belgische trainer die het best beantwoordt aan de figuur van Raymond Goethals, zijn werkwijze en gedrevenheid. De winnaars in cronologische volgorde zijn Gerets, Maes, Dury, Wilmots, Vanhaezebrouck en Preud'homme.