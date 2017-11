Kaya reist niet mee af naar Nice, Dury roept vervanger op

De vorige wedstrijd tegen Vitesse was hij nog bepalend voor Essevee, nu reist middenvelder en draaischijf Onur Kaya naar Nice. Dury riep in extremis een vervanger op.

Niet door een blessure maar door persoonlijke redenen zou Kaya verstek geven voor de belangrijke Europese verplaatsing naar Zuid-Frankrijk. De middenvelder stapte niet mee op het vliegtuig met de andere spelers, weet Het Nieuwsblad.

Het afhaken van Kaye is een aderlating voor Zulte Waregem, dat morgenavond beter wint in Nice wil het nog aanspraak maken op overwintering in de Europa League. Ter vervanging riep coach Dury Jari De Roover op.