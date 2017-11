Deze opvallende statistiek moet Zulte Waregem hoop schenken in Nice

Foto: © photonews

Zulte Waregem gaat op bezoek bij OGC Nice op zoek naar dé stunt van het seizoen. Mits winst bij de Franse subtopper zou Europees overwinteren zelfs nog kunnen. Er is alvast één statistiek die Essevee moet kunnen inspireren.

Zulte Waregem doet het namelijk beter op verplaatsing dan thuis in de Europa League. Dat bleek ook al in de vorige campagnes in recente jaren.

In het seizoen 2013-2014 won het team de laatste voorronde van de Europa League bij APOEL met 1-2, met doelpunten van Habibou en de ingevallen Naessens. In de groepsfase pakte het vervolgens 6 op 9 op verplaatsing, met zeges in Maribor en in Wigan.

Uitreputatie

In de voorrondes een jaar later werd gewonnen in Polen (Bydgoszcz) en gelijkgespeeld tegen Soligorsk, ook goed voor een 4 op 6. En dit seizoen werd de enige Europese overwinning tot dusver geboekt bij Vitesse Arnhem.

Als we de uitmatchen van de laatste vijf seizoenen op een rijtje zetten in de Europa League, dan komen we uit op 5 zeges, 2 nederlagen en 1 gelijkspel.

Apoel - Essevee 1-2

Kazan - Essevee 4-0

Maribor - Essevee 0-1

Wigan - Essevee 1-2

Bydgoszcz - Essevee 1-3

Soligorsk - Essevee 2-2

Lazio - Essevee 2-0

Vitesse - Essevee 0-2