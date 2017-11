Ligt (blunder)wissel van José Mourinho aan basis van nederlaag Lukaku en Fellaini?

Manchester United liet gisteren een unieke kans liggen om de kwalificatie in de wacht te slepen voor de 1/8ste finales van het kampioenenbal. De Engelse topclub van Romelu Lukaku en Marouane Fellaini ging op bezoek bij het Zwitserse Basel met 1-0 onderuit. Het gevolg van één foute move van Mourinho?