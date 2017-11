Francky Dury droomt van 'een moment' en een stunt: "Dicht bij elkaar kruipen als het kouder wordt"

Foto: © photonews

Zulte Waregem trekt met 4 op 12 richting Nice. Na de 1-5 in eigen huis op speeldag 1 leek het Europees avontuur op niets uit te draaien, maar plots is alles nog mogelijk. En Francky Dury denkt dat een stunt kan.

Winst in Nice zou Essevee zomaar op de tweede plaats brengen in de groep, met een gelijkspel is er ook nog een waterkansje op Europees overwinteren - al moet Vitesse dan op de slotspeeldag winnen van Nice. "We willen die laatste match tegen Lazio interessant houden", aldus Dury.

"We moeten daarvoor hopen op een moment. Dat weet je in een groep met Nice en Lazio", gaf de oefenmeester aan op zijn persconferentie in Nice de dag voor de wedstrijd. "Misschien komt ons moment nu wel. We gaan onze identiteit niet veranderen, maar misschien wel onze Europese aanpak."

Willen nog tien matchen spelen dit jaar

Er komen drukke weken aan voor Essevee, maar Dury wil van geen wijken weten: "We hopen op een stunt in Europa en kunnen dat misschien doortrekken naar de competitie. We willen nog 10 matchen spelen dit jaar, want dat betekent dat we ook doorgaan in de Beker van België."

De 3 op 21 in de competitie is geen reden tot dramatiek of paniek: "Ik heb geleerd dat je dicht bij elkaar moet kruipen als het moeilijk wordt. En dat doet deze groep, we komen hier samen wel uit."