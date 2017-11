Hans Vanaken draait weer als vanouds: "Zijn doorsteekballen worden op den duur normaal, als iemand van Anderlecht dat doet wordt er een week over geschreven"

Foto: © photonews

Hans Vanaken heeft zijn draai bij Club Brugge opnieuw gevonden. Na een moeilijk post-titeljaar strooit de middenvelder opnieuw met zijn gekende doorsteekpasses. Ook Sam Vanaken zag zijn broer onder Ivan Leko weer naar zijn beste niveau groeien.

De eerste twee speeldagen in de Jupiler Pro League begon Vanaken nog op de bank. Nadien ging hij niet meer uit de ploeg. "Het systeem lag hem aanvankelijk niet goed", vertelt Sam Vanaken in gesprek met Voetbalkrant.com. "Dat heeft Ivan Leko nadien wat aangepast. Sindsdien laat Hans de ploeg weer draaien."

Hans wordt soms té kritisch benaderd, maar daar ligt hij niet wakker van

Vanaken staat weer in de schijnwerpers, maar beleefde vorig seizoen moeilijke maanden bij blauw-zwart. "Het was niet het jaar van Club", gaat Sam Vanaken verder. "Wat Davy De fauw terecht aanhaalde in Play Sports zondag klopt wel: als Brugge niet draait, kijkt de buitenwereld gemakkelijk naar hem."

"Hij is een bepalende speler en hoge bomen vangen veel wind. Maar soms wordt Hans iets te kritisch benaderd. Gelukkig ligt hij er zelf niet wakker van."

Misschien bekijk ik de reacties niet objectief genoeg omdat ik 'de broer van' ben

Jelle Vossen sprak zondag na de 3-0-zege nog lovende woorden over Vanaken: "Hans ziet dingen die andere spelers niet zien. Dat is zijn grootste kwaliteit."

"Inderdaad, al worden die listige ballen tussendoor op den duur normaal bij hem", vindt Sam Vanaken. "Als iemand van Anderlecht dat doet, wordt er soms een hele week over geschreven. Misschien bekijk ik dat niet objectief genoeg omdat ik 'de broer van' ben. Dan ben je misschien te streng voor analisten en journalisten." (lacht)