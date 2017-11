Nice-coach: "We willen absoluut winnen en doorstoten"

OGC Nice doet het met een 17de plaats helemaal niet goed in de Ligue 1. Coach Lucien Favre wil met een zege tegen Zulte Waregem en overwintering in Europa het seizoen van de Franse club toch wat meer glans geven.

De heenwedstrijd in West-Vlaanderen eindigde op 1-5. Coach Lucien Favre weet dat die score een beetje overdreven was. "We hebben toen wat geluk gehad. Bij 1-3 kreeg Zulte nog enkele goede kansen, maar we hielden stand en konden de score uitdiepen", aldus de coach op de persconferentie.

De club uit Zuid-Frankrijk wil in de Europa League zijn rug hechten. "We zitten in een moeilijke periode. Deze wedstrijd leidt ons even af van de Franse competitie. De kwalificatie kan ons een boost geven. We willen absoluut winnen en doorstoten."