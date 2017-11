🎥 Van de regen in de drup: verdediger van 40 miljoen euro illustreert desastreus seizoensbegin met onwaarschijnlijke owngoal

Leonardo Bonucci had gisteren (alweer) zijn dagje niet. De Italiaanse verdediger verbaasde deze zomer heel Italië door Juventus te verlaten voor AC Milan. Met de overgang was een bedrag gemoeid van maar liefst 40 miljoen euro. Voorlopig haalt hij bij Milanezen niet het niveau van bij Juventus.

Het was verrassend te noemen dat Austria Wien na twintig minuten op voorsprong kwam in San Siro. Maar de manier waarop dat doelpunt tot stand kwam, deed de fans pas echt hun ogen uitwrijven.

Austrie-spits Christoph Monschein omspeelde de keeper en trapte de bal uit een schuine hoek naar doel. Het schot was niet zo hard waardoor Bonucci nog de mogelijkheid had deze voor de lijn uit doel te glijden. De Italiaanse verdediger ging echter vol in de mist en liet de bal tussen zijn benen in de netten verdwijnen.

Milan won uiteindelijk nog wel overtuigend met 5-1. Bonucci zal hoogstwaarschijnlijk een minder goed gevoel overhouden dan zijn ploegmaats na de wedstrijd.