Opvallende transfer naar de MLS? Anderlecht-huurling samen met landgenoot gelinkt aan Los Angeles

RSC Anderlecht leende deze zomer tal van jongens uit aan clubs in binnen- en buitenland. Van de spelers die in België actief zijn, horen we nog regelmatig iets. Andere pionnen zijn volledig van de radar verdwenen.

Mohamed 'Trezeguet' Hassan is zo iemand. Anderlecht leende de Egyptische spelmaker uit aan het Turkse Kasimpasa. In de hoogste klasse scoorde hij al drie keer in elf wedstrijden, en gaf hij ook al twee assists.

Hoewel Kasimpasa over een aankoopoptie beschikt, is het niet ondenkbaar dat de toekomst van Trezeguet op korte termijn elders ligt. De middenvelder wordt samen met zijn landgenoot Abdallah Said aan het Amerikaanse Los Angeles FC gelinkt.

Bij de club uit de MLS is Bob Bradley trainer. De oefenmeester was tussen 2011 en 2013 bondscoach van Egypte en heeft nog steeds goede contacten in het Noord-Afrikaanse land. Zo haalde hij Omar Gaber naar LA.