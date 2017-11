Chelsea wil Hazard nooit meer kwijt: duizelingwekkende cijfertjes in nieuw contract moet Rode Duivel doen toehappen

Foto: © photonews

Eden Hazard is sinds hij genezen is van zijn enkelblessure weer helemaal zijn oude flitsende zelf. De Rode Duivel scoort en laat scoren, zowel in de Premier League als in de Champions League. Chelsea wil zijn vedette dan ook langer houden, en daarvoor gaan ze heel erg ver zo blijkt nu.

Chelsea wil namelijk van Eden Hazard de grootverdiener van de Premier League maken. Een loon van 340 000(!) euro per week moet de Rode Duivel over de streep trekken om een nieuw verlengd contract te tekenen.

Real Madrid

Zo wil Chelsea vermijden dat het ondertussen jarenlange geflirt tussen zijn spelmaker en Real Madrid, effectief tot een romance komt. Hazard voelt echter geen nood om de club op korte termijn te verlaten: "Ik heb me altijd goed gevoeld bij deze club. Ik lig nog drie jaar onder contract. Iedereen weet dat ik als kind droomde van Real Madrid, maar ik zit hier nog altijd. Elk jaar opnieuw zijn er wel geruchten, maar nog geen enkele keer heb ik de nood gevoeld om te gaan."

Iedereen weet dat ik als kind van Real Madrid droomde, maar ik zit hier nog altijd - Eden Hazard

Geen geldwolf

Geld zal echter geen doorslaggevende factor zijn in de beslissing van Hazard want voor de kapitein van de Belgische nationale ploeg is het financiële niet zijn voornaamste drijfveer, dat liet hij optekenen in een interview aan de RTBF: "Ik loop niet met mijn rijkdom te koop en ik gooi het geld ook niet door ramen en deuren. Dat is een gebrek aan respect tegenover diegenen die minder verdienen.”