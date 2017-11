Youth League-ontdekking Van Vaerenbergh kent moeilijke maanden: "Dit is nog wat anders dan de voorbereiding bij Club Brugge"

Dennis van Vaerenbergh (19) liet vorig seizoen van zich horen in de Youth League. De beloftevolle aanvaller van Club Brugge scoorde in de zes groepsduels vier keer. Afgelopen zomer koos de Dilbekenaar voor een uitleenbeurt aan het Nederlandse FC Eindhoven.

Bij de Nederlandse tweedeklasser vertolkt Van Vaerenbergh voorlopig een rol in de schaduw van Mart Lieder. De topschutter van de Jupiler League al 13 keer raak trof in evenveel matchen. "Mart scoort de jongste weken aan de lopende band. Hij maakt het mij moeilijk", geeft Van Vaerenbergh aan in gesprek met Voetbalkrant.com.

Tot dusver verzamelde Van Vaerenbergh slechts 70 competitieminuten verdeeld over zes invalbeurten. Toch maakte de aanvaller al progressie. "Ik deed vorig jaar de voorbereiding mee bij Club Brugge, waarna ik het seizoen afwerkte bij de beloften. Maar dit is toch nog wat anders. Hier speel je wekelijks tegen volwassen verdedigers."

Ik ga het Mart zo moeilijk mogelijk maken

In de voorbereiding op dit seizoen liet Van Vaerenbergh regelmatig de touwen trillen voor Eindhoven. Nu moet de Brugse huurling vooral geduld oefenen. Vorige vrijdag tegen MVV Maastricht (3-2-winst) viel hij een klein halfuur in op de rechtsbuiten, terwijl zijn concurrent Lieder een hattrick maakte.

"Waar de trainer me ook zet, ik moet me gewoon 100 procent geven en me verder blijven ontwikkelen. Ik ga het Mart zo moeilijk mogelijk maken. Dan blijft hij scherp." (lacht)