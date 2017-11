Leko legt Brugse lat alsmaar hoger: "Ik wil tegen Essevee nóg betere match zien dan tegen Beveren en die was al heel goed"

Foto: © photonews

Alles peis en vree in Brugge, waar Ivan Leko en zijn troepen in alle rust kunnen toeleven naar de derby tegen Zulte Waregem. Club is in Jan Breydel al bijna twee jaar ongeslagen en wil dat zondag ook zo houden. Al is winnen alleen niet genoeg voor de trainer, hij wil week na week progressie zien.

Twee confrontaties met Zulte Waregem op amper vijf dagen tijd, toch een beetje speciaal. Dat beseft ook de trainer van Club Brugge, al is hij helemaal nog niet bezig met die opdracht in de Belgische beker van donderdag. "Ik ben nu alleen bezig met de competitiematch van zondag. De beker is totaal nog niet aan de orde. Wat vandaag telt, is focus en concentratie voor zondag, bezig zijn met wat we moeten doen om die match te winnen. Vanaf maandag richten we ons vizier op die bekeropdracht."



De Kroatische coach van Club kijkt nooit verder dan de eerstvolgende wedstrijd: "Ik hou niet zo van voorspellingen en berekeningen. Dat is niet goed voor de concentratie, honger en ambitie van de spelers. Ik ken mijn groep heel goed, we kunnen goed voetballen en matchen winnen, maar wel alleen als iedereen 120% scherp en bij de les is. Dat is dan ook wat ik zondag wil zien tegen Waregem. We moeten ambitie tonen en mentaal top zijn."





Fysiek voordeel?

De 39-jarige Leko is op zijn hoede voor de tegenstander: "Zulte Waregem is een PO1-team, dat jammer genoeg voor hen enkele punten minder telt dan verwacht. Op offensief is het echter een heel interessante ploeg. Ik hoop dat die Europese opdracht tegen Nice in ons voordeel speelt. Op fysiek vlak kan die match tegen Nice een rol spelen. Al weten we perfect dat die match op Brugge voor hen altijd speciaal is. Noem het gerust een kleine derby. De motivatie en mentaliteit van de spelers van Essevee zal 100% zijn."

Ambitie en honger

Alles geven, week na week. Ivan Leko maakt er zijn credo van: "Ik wil dat de ploeg 'full gas' geeft zondag. Ik wil een betere match zien dan tegen Beveren en die was al heel erg goed. Zondag wil ik ons echter nog sterker en beter zien. Dat is niet alleen wat ik verwacht, ook de supporters verlangen dat. We spelen thuis en als topclub moet je accepteren dat het normaal is dat je elke match wint. Club moet de ambitie en honger tonen om alsmaar beter te spelen en alles te winnen. Op mentaal vlak zal het interessant zijn om te zien hoe onze jonge ploeg reageert. Het is mooi om complimenten te krijgen na een goeie en gewonnen match, maar in de volgende wedstrijd moet je opnieuw die winnaarsmentaliteit en teamspirit tonen."