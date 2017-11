Rooney sneert naar Koeman: "Uitstekende sfeer nu in de spelersgroep"

Ronald Koeman werd dit seizoen ontslagen als trainer van Everton en werd vervangen door David Unsworth. Een goede zaak vindt Wayne Rooney.

Sinds dat Koeman ontslagen is en Unsworth overgenomen heeft zijn de resultaten bij Everton niet echt beter te noemen. De club wist van zijn laatste zes wedstrijden er maar eentje te winnen en leed gisteren nog een pijnlijke 1-5 nederlaag tegen Atalanta in de Europa League.

Juiste keuze

Toch vindt Rooney dat het bestuur de juiste beslissing heeft genomen door Koeman op straat te zetten, weet goal.com. "Sinds David bij ons voor de groep staat is er een uitstekende sfeer in de spelersgroep. We hebben ook positieve resultaten behaald", aldus Rooney na de match tegen Atalanta.

"We moeten weer mee kunnen gaan doen. Er is een trainerswissel geweest en er is een positieve verandering te zien in onze optredens. Behalve vanavond dan. We moeten nu punten gaan pakken in de Premier League en zorgen dat we stijgen op de ranglijst", sloot hij af.