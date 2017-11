Fans Eendracht Aalst besmeuren tribune van gezworen rivaal met uitwerpselen: "Naar Aalst op bezoek? Nu al schijt in de broek!"

Foto: Facebook Studio Ajoin

De Oost-Vlaamse derby tussen Eendracht Aalst en FCV Dender in de Eerste Amateurklasse komt eraan en dat heeft de fans van 'De Ajuinen' aangezet tot een weinig propere daad. Een groepje supporters drong het stadion van de rivaal uit Denderleeuw binnen en liet een vieze troep uitwerpselen achter.

Hoogspanning in de Denderstreek want binnen een kleine maand kijken de gezworen rivalen Eendracht Aalst en FCV Dender elkaar in de ogen in het Piere Cornelisstadion. Die immer beladen wedstrijd had eigenlijk begin september al moeten doorgaan op de openingsspeeldag in de Eerste Amateurklasse. Omdat de nieuwe staantribune in het stadion van Aalst echter nog niet klaar was, werd de match uitgesteld naar vrijdag 22 december.



Een kleine maand voor de clash tussen Aalst en Dender lopen de gemoederen evenwel al hoog op. Zo drong een groepje supporters van 'Den Iendracht' het stadion van Dender binnen om uitwerpselen en een ludiek (nu ja...) spandoek achter te laten: "Naar Aalst op bezoek? Nu al schijt in de broek!"



André Van Roy, voorzitter van de club uit Denderleeuw, reageert op de radio verbolgen: " Kijk, er mag wat ambiance zijn. Je mag elkaar een beetje opjutten op voorhand, daar kan ik allemaal perfect mee leven. Maar dit? Ik vind het er een beetje over. Je moet dat allemaal wegspuiten met een waterslang. We hebben de daad laten vaststellen door de politie en we zullen zien wat er van komt.” Het bestuur van Eendracht Aalst liet weten dat het de onwelriekende actie betreurt.