Huh? Feyenoord-speler waant zich even in vervlogen tijden en stapt veld op... met gouden ketting

Er was een tijd dat voetballers nog met allerlei blingbling mochten spelen. Die tijd ligt ondertussen al even achter ons. Feyenoord-speler Miquel Nelom denkt daar duidelijk anders over.

Nog voor rust verving de Feyenoord-speler de geblesseerde Ridgeciano Haps tegen Groningen. Het veld stapte hij op met een gouden ketting rond zijn nek. Dat is uiteraard tegen de regels, maar die lapte Nelom dus stevig aan zijn laars.

Op sociale media zagen de kijkers van het duel er de lol wel van in.

Is die ketting van Nelom ook te koop in de Feyenoord fanshop? @VraagFeyenoord — Roeland van Meerveld (@RvM1908) 25 november 2017