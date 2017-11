Bosz gaf met Dortmund 4-0 voorsprong uit handen, maar krijgt toch lof uit onverwachte hoek

Borussia Dortmund is al weken op de dool maar daar was in de Kohlenpott-derby tegen Schalke 04 niets van te merken. Al na 25 minuten keken die Königsblauen tegen een 4-0 achterstand aan. De uitploeg knokte zich in een knotsgekke match wel terug naar een gelijkspel.

Bezoekend trainer Domenico Tedesco was na afloop van de wedstrijd lovend over de speelwijze van zijn collega Peter Bosz. "Dortmund overrompelde ons in de beginfase. Elk schot op doel was raak. We waren verrast door de opstelling van Dortmund. Bosz had een slimme zet gedaan"

De Schalke 04-trainer gaat verder. "Als je in dit stadion met zo'n sfeer al na 25 minuten 4-0 achter staat...Dat voelde als de hel. Tijdens de rust geloofde ik er niet meer in, maar de tweede helft was fantastisch.

We hebben karakter en mentaliteit getoond. Ik ben heel trots op het team", aldus de 32-jarige oefenmeester tegenover de Duitse aanwezige pers.