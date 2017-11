Vreven krijgt de wind van voren: "Wat spookt hij eigenlijk uit?" en "Daar is een trainer toch voor?"

Sinds begin dit jaar is Stijn Vreven aan de slag als hoofdcoach van het Nederlandse NAC Breda. Dit seizoen is nog geen schot in de roos geweest voor de Belgische trainer.

Het 0-8 verlies tegen Ajax vorige week zindert nog steeds na in Breda. De club staat na twaalf speelrondes op een 16de plaats en daar wordt uiteraard ook de trainer verantwoordelijk voor geacht.

Eind november zou een ploeg toch beter moeten zijn dan in augustus. Maar dat is NAC niet. Het team groeit niet", constateren journalisten Sjoerd Mossou en Joep Schreuder op de website van NOS. Beide heren dragen de club uit Breda na aan het hart.

Geen eenheid, strijd en passie

"Er lopen best aardige spelers rond, maar het is geen eenheid, geen vechtmachine. En dat is juist waar NAC voor staat: strijd en passie. Wat spookt Vreven eigenlijk uit? Individueel heeft de club best wel goede spelers, maar het collectief is niks waard. Daar is een trainer toch voor?

Er moet een reactie komen. Anders ga je in april alweer richting tweede klasse", besluiten de twee journalisten. Zaterdagavond neemt NAC Breda het buitenshuis op tegen Heracles Almelo.