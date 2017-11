18-jarige Belg trappelt van ongeduld in Engeland: "Naar België of Nederland? Dat nemen ze hier niet serieus"

Foto: Twitter Thibaud Verlinden

Thibaud Verlinden, zoon van Club Brugge-icoon Dany, heeft dit seizoen nog niet mogen spelen in de eerste ploeg. De 18-jarige flankspeler overweegt dan ook om in januari te vertrekken. Maar niet naar België of Nederland: "Je moet serieus genomen worden hé."

Verlinden heeft het wel gehad met de beloften. Al zijn ploegmaats bij de nationale jeugd doen al ervaring op bij de eerste ploeg. "Ik ga geen drie jaar meer wachten, neen. Die beloftencompetitie, waarin ik speel omdat ik dat zelf gevraagd heb, geeft niet de voldoening. Ik word volgend jaar 19. Nu moet ik beginnen te spelen", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Au sérieux

In januari gaat hij om een uitleenbeurt vragen, maar de Belgische of Nederlandse ploegen hoeven niet te hopen. "De bedoeling is dat ze je hier in Engeland au sérieux nemen”, zegt vader Dany. “Maar de Engelsen nemen België en Nederland niet zo ernstig.

"In Nederland heb je drie goeie ploegen en de rest speelt onder elkaar. Zo bekijken ze dat. Ze zien je liever hier in tweede klasse spelen. Maar hij moet wel de juiste uitleenbeurt vinden. Van ergens vijf minuten te spelen, leer je niets. Het is belangrijk dat de trainer hem wil.”