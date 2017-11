Hamburg eindelijk onderin weg, Keulen mag wanhopen na nieuw verlies

In Duitsland gaat het niet goed met enkele grote ploegen. Namen als Werder Bremen en Hamburg kamperen al het hele seizoen in de degradatiezone. Al kroop die laatste daar nu uit.

Tegen Hoffenheim, toch een subtopper, kwam het al in de zesde minuut op voorsprong dankzij een owngoal. Daarna kwamen de jongens van coach Gisdol niet meer in de problemen. Via Kostic en Jung werd het aan het eind zelfs nog 3-0.

Hamburg is zo even weg van de gevarenzone. Wie daar wel nog steeds staat, is 1.FC Köln. De jongens uit Keulen haalden nog maar twee punten en verloren ook thuis tegen Hertha Berlijn kansloos. Ibisevic was met twee goals de beul van dienst.

