🎥 Zo vader, zo zoon: bekijk de fabelachtige hattrick van Justin Kluivert

Ajax hakte deze namiddag Roda JC in de pan met 5-1 en dé grote ster was uiteraard Justin Kluivert. De zoon van Patrick Kluivert tekende voor een pracht van een hattrick.

Het waren geen intikkertjes, die drie goals van Kluivert. Hij zorgde voor enkele pareltjes in de Amsterdam ArenA. Bekijk hieronder de hattrick van de jonge spits. Opgelet, het laden van de beelden kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

If a father can do it then the son can also do it.



What a goal from Justin Kluivert 😍😍😍 pic.twitter.com/2DVjKHVCBX"