🎥 Lyon is Zulte Waregem niet, Balotelli en co. krijgen beschamende 0-5 om de oren

Foto: © photonews

Nice won deze week al bij al makkelijk van Zulte Waregem en mocht zich op zondagmiddag opmaken voor de clash met Lyon in het eigen Allianz Rivièra. Een plezierige wedstrijd werd het niet voor Balotelli en co.

Na amper een halfuur stond het immers al 0-3 na goals van Depay, Cornet en Mariano. Bij Nice, dat in Frankrijk naar de onderste regionen weggezakte is, waren ze het noorden helemaal kwijt.

Zeker wanneer het voor de koffie nog 0-4 werd via alweer Depay. Jong talent Maolida mocht in de tweede helft nog de 0-5 op het bord zetten. Bekijk hieronder de doelpunten. Opgelet, het laden van de beelden kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

Lyon toont geen genade voor Nice. Na een halfuur staat het al 0-3! 😮 #LyonNice pic.twitter.com/fhfROvwHFb — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) November 26, 2017

Memphis Depay is having a field day against Nice. pic.twitter.com/KrQBpIYtWb — Munene (✊) (@Munenne) November 26, 2017