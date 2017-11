Nog meer miserie bij Dortmund: "Speler zes weken aan de kant vanwege blessure"

Borussia Dortmund kent niet zijn beste periode en zal het nu ook eventjes zonder Mario Götze moeten stellen. De middenvelder kan voorlopig door een enkelblessure niet in actie komen.

Het herstel zou zo'n zes weken duren en dus zal Götze voor de winterstop niet meer in actie komen, zo laat Dortmund weten. Een flinke streep door de rekening van zowel Götze als Dortmund. De Duitse ploeg is niet echt in goede doen en de middenvelder zelf heeft in het verleden al vaak te kampen gehad met blessures.

Dit weekend was Götze overigens nog goed voor een doelpunt in de knotsgekke wedstrijd tegen Schalke 04 die op 4-4 eindigde. Dortmund kijkt na het gelijkspel in de derby tegen een achterstand van acht punten aan op Bayern München.