Belgische trainer gaat zijn boekje te buiten in Nederland en moet wedstrijd vanop de tribunes toekijken

Na de zware 0-8 nederlaag thuis tegen Ajax had trainer Stijn Vreven met NAC Breda iets recht te zetten in Almelo tegen Heracles. NAC verloor echter weer met 2-1 en de Belgische trainer werd in de slotfase naar de tribunes gestuurd.

Dat gebeurde nadat de ex-coach van onder meer Waasland-Beveren zich te hevig opwond nadat de scheidsrechter geen strafschop wou geven voor een handsbal van Dries Wuytens. De Nederlandse voetbalbond heeft nu beslist om de Belg voor één wedstrijd te schorsen.

NAC, voorlaatste in de stand, aanvaardde het voorstel. In de thuiswedstrijd tegen Excelsior mag Vreven niet op de bank plaatsnemen.

Sinds begin dit jaar is de 44-jarige Limburgse coach aan de slag bij de club uit Breda. Vreven kon met NAC de promotie naar de Eredivisie afdwingen.