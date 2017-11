Keert levende legende al terug bij de Italiaanse nationale ploeg? "Zelfs als ik 60 was, zou ik geen uitnodiging afwijzen"

De verrassende uitschakeling in de barragewedstrijd tegen Zweden dompelde Italië in diepe rouw. Een generatiewissel leek aangewezen na deze vernedering en enkele routiniers kondigden dan ook aan een stap opzij te zetten. Zo ook Buffon.

Enkele weken na zijn afscheid zou de doelman van Juventus nu op een gala toch gezegd hebben de deur op een kier te zetten voor een vervolg bij de nationale ploeg.

"Ik heb een pauze genomen bij de nationale ploeg. Of ik nu bij Juventus ben of bij de Squadra Azzura, ik heb me altijd gezien als een soldaat en wil niet deserteren. Zelfs als ik 60 was, zou ik geen uitnodiging afwijzen", klinkt het bij de 39-jarige goalie die 175 caps verzamelde voor Italië. Buffon debuteerde op zijn 19e bij de nationale ploeg.