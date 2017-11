Moet deze man Bosz opvolgen bij Dortmund? "Dat de naam van een buitengewone trainer bij internationale topclubs valt, is voor ons niet nieuw"

Borussia Dortmund is helemaal niet goed bezig en de positie van Peter Bosz komt dan ook steeds meer in het gedrang. De Duitse club zou al op zoek zijn naar een opvolger en ziet in Julian Nagelsmann de ideale kandidaat om over te nemen.

Borussia Dortmund presteert de laatste tijd serieus onder niveau en dus staat de positie van trainer Peter Bosz stevig ter discussie. RevierSport zou ook al weten wie er na dit seizoen aan het roer staat bij BVB. Hoffenheim-coach, Julian Nagelsmann, zou de ideale kandidaat zijn om Dortmund terug naar successen te leiden.

Makkelijk zal het niet worden om Nagelsmann weg te halen bij Hoffenheim: "Dat de naam van een buitengewone trainer als Julian bij internationale topclubs valt, is voor ons niet nieuw. Daar kunnen wij best mee leven. Maar Julian heeft hier een meerjarig contract, dus we volgen de geruchten in een vertrouwde rust", aldus woordvoerder Hansi Flick.