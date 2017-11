Oranje Leeuwinnen lopen blauwtje en er was ook het belangrijke Portugal - Italië voor de Flames

Een drukke dag in de WK-kwalificaties bij de vrouwen op weg naar het WK 2019 in Frankrijk. Ook in de groep van België was er veel te doen, net als in enkele andere groepen. Er was ook een verrassing te noteren.

Nederland liep namelijk een klein blauwtje tegen Ierland. De EK-winnaar was dan wel de dominantie ploeg tegen de Ieren, maar kon niet scoren: 0-0.

12 op 12 voor Italië

In de groep van de Belgian Red Flames had Roemenië eerder al gewonnen van Moldavië, nu deed ook Italië hetzelfde bij Portugal. Sabatino zorgde voor het enige doelpunt in Estoril. De Italianen hebben nu 12 op 12 in de groep, eens te meer lijkt het een tweestrijd met de Flames (9 op 9) te gaan worden.

Zwitserland, Engeland en Spanje wonnen hun wedstrijden wél en allen met groot verschil. Spanje deed dat tegen EK-halvefinalist Oostenrijk.

