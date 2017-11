Sneijder op weg naar de VS? Gesprekken met MLS-debutant lopen

Wesley Sneijder zou een nieuwe uitdaging kunnen aangaan in de VS. MLS-debutant Los Angeles FC zou heel erg geïnteresseerd zijn in de diensten van Nederlandse middenvelder.

De zaakwaarnemer van Sneijder, Guido Albers, zal deze week samenkomen met de afvaardiging van Los Angeles FC om een overstap van de Nederlander te bespreken, weet het Algemeen Dagblad. De club debuteert in 2018 in de MLS. Zowel Sneijder als zijn vrouw Yolanthe zouden een avontuur in de Verenigde Staten wel zien zitten.

Laatste match voor Nice

Het zou kunnen betekenen dat Sneijder zijn laatste match voor Nice al gespeeld heeft, indien hij zou kiezen voor een transfer naar Los Angeles FC. De Nederlandse middenvelder heeft namelijk een hamstringblessure opgelopen en is minstens out tot aan de winterstop.