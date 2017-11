šŸŽ„ Belgische club zorgde vorige week voor ferme Europese stunt, maar: "Nog altijd stiefmoederlijk behandeld"

Wat een prachtweek heeft zaalvoetbalclub Halle-Gooik achter de rug. De ploeg van voorzitter Martin Baert wist op het Europese toneel ferm te stunten in de UEFA Futsal Cup door maar liefst twee poulewedstrijden te winnen in de zogenaamde 'Elite Round'. Wie had dat vooraf durven denken of dromen?

Een nipte 3-2 nederlaag tegen het grote Sporting Lissabon en tweede groepswedstrijden gewonnen tegen Moskou (2-1) en Zagreb (3-1) , bij Halle-Gooik kunnen ze het nog altijd niet vatten. Volop nagenieten, heet dat dan. "We hebben echt gestunt. Winnen tegen Sporting dat zou een heus mirakel geweest zijn. Zij speelden thuis voor 2.000 mensen, een echte heksenketel was het.



Op voorhand hadden we gezegd: we zijn al blij als we niet met nul punten terugkeren. Eén match op drie winnen, zou al schitterend geweest zijn. Twee op drie buitengewoon en drie op drie, dat zou werkelijk miraculeus geweest zijn. We hebben uiteindelijk twee van onze drie matchen gewonnen en dat terwijl we moesten opboksen tegen de nummers 2 en 4 van Europa", glundert voorzitter Martin Baert.

Wereldster binnengehaald

Kwalificatie voor de volgende ronde zat er uiteindelijk niet in, maar daar liggen ze bij Halle-Gooik absoluut niet wakker van: "Of we ontgoocheld zijn? Helemaal niet. Al is het natuurlijk altijd een beetje dubbel als je er zo dichtbij bent." (Bekijk HIER de resultaten en eindstand in de poule)



De Europse topprestaties van Halle-Gooik zijn van grote waarde voor het futsal in ons land: "Het zaalvoetbal wordt nog altijd stiefmoederlijk behandeld, maar het is aan het keren. En het mag gezegd dat we daar met onze club een belangrijke rol in spelen. We hebben onlangs zelfs het tv-journaal gehaald met de transfer van de Spaans-Braziliaanse wereldster Fernandao."



Sterke man Baert ziet niks dan voordelen: "Die ronkende transfer en het feit dat we Europees hebben kunnen wedijveren met de topclubs, helpt natuurlijk ook om sponsors te strikken, al vraagt dat wel tijd en energie. Het gaat niet vanzelf en communicatie is ook voor ons essentieel. De aandacht van de media is in ieder geval aan het groeien. Het zit duidelijk in de lift en wij willen er dan ook absoluut werk van maken."