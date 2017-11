Club Brugge-talent en dorpsgenoot van Sven Kums Dennis van Vaerenbergh legt uit waarom hij nooit voor Anderlecht voetbalde

Foto: © photonews

Dennis van Vaerenbergh (19) is een van de talenten waar Club Brugge fel in gelooft. De aanvaller die momenteel op huurbasis voor FC Eindhoven voetbalt, is van oorsprong een Dilbekenaar. Het Astridpark ligt op een boogscheut van z'n woonplaats, kwam Anderlecht destijds dan niet aankloppen?

"Toch wel", vertelt Van Vaerenbergh in gesprek met Voetbalkrant.com. "Op jonge leeftijd, ik was toen een jaar of acht, kon ik zowel naar Anderlecht als naar Club Brugge. De afstand naar Brugge was op dat moment te groot, terwijl bij Anderlecht de druk om toen al te presteren te groot was."

Brugge was te ver, bij Anderlecht de prestatiedruk te groot

Van Vaerenbergh, die in Asse geboren werd en opgroeide in Dilbeek, koos uiteindelijk voor Brussels. "Een ploeg die toen in de eerste klasse speelde. Dat was voor mij de ideale tussenstap", zegt de centrumspits.

"Na een jaar zakte Brussels uit de hoogste divisie, waardoor ik naar Dender verhuisde. Nog een jaar later trok ik uiteindelijk toch naar Brugge. Anderlecht is toen niet meer ter sprake gekomen."