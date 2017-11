Hazard sinds Premier League-debuut meest van iedereen tegen de grasmat gewerkt

Dat Eden Hazard met zijn dribbels wel eens het slachtoffer is van snedige tackles van verdedigers die zijn aanvallende impulsen een halt willen toeroepen, behoeft geen uitleg. Cijfers tonen nu aan dat de Belgische ster van Chelsea wel erg veel fouten moet incasseren.

Alleen dit seizoen al werden er 24 overtredingen gemaakt op Hazard. Daarmee moet hij slechts vijf spelers voorlaten, onder wie Dele Alli (Tottenham) en Alexis Sanchez (Arsenal). Daarbovenop werkte Hazard niet eens alle wedstrijden af voor de derde in de stand dit seizoen. In 13 wedstrijden kwam de Rode Duivel 10 keer in actie.

Sinds zijn debuut in de Premier League staat Hazard autoritair op kop met maar liefst 476 meegekregen overtredingen in 184 wedstrijden. Ter vergelijking: tweede in de stand Wilfried Zaha (Crystal Palace) heeft er met 274 maar liefst 202 minder na 121 gespeelde wedstrijden voor zijn club.

David Silva, ploegmaat van De Bruyne en Kompany bij Manchester City, staat vijfde in de stand met 220 meegekregen overtredingen in 232 wedstrijden.

Coach Antonio Conte weet waarom de Belg zo vaak tegen de grasmat wordt gewerkt. "Het is een goede, snelle en zeer technische speler. Het is moeilijk om hem af te stoppen. Maar een trap krijgen maakt deel uit van de wedstrijd. Om hem af te stoppen moet je soms een harde keuze maken. Eden is dit soort situaties wel gewend."