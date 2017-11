Honderden fans Chapecoense eren jaar na datum slachtoffers van tragisch vliegtuigongeluk

Foto: © photonews

Exact één jaar na het tragische ongeluk waarbij 71 doden te betreuren vielen, hebben honderden supporters van Chapecoense dinsdag in Colombia een ceremonie bijgewoond. Dit ter nagedachtenis van de coach en de 19 spelers van de club die om het leven kwamen.

Het toestel dat de Braziliaanse ploeg naar Medellin in Colombia zou moeten brengen voor de wedstrijd tegen Atlético Nacional in de Copa Sudamericana, stortte 50 km van de stad neer op 28 november 2016.

In de Colombiaanse gemeente La Union strooiden twee legerhelikopters duizenden rozenblaadjes uit over het centrale plein. La Union ligt vlakbij de heuvel waar het tragische ongeluk gebeurde. Die heuvel wordt nu Cerro Chapecoense genoemd.

Hiernaast werd een gedenkplaat met de namen van de slachtoffers en de overlevenden onthuld. "De tragedie vernietigde deze droom en als teken van solidariteit en broederschap vroeg Atlético Nacional om de beker te geven aan 'Chape', 'de eeuwige kampioen', staat te lezen op de plaat.

Met een volledig nieuw samengestelde ploeg, op linksback Ruschel die het ongeluk overleefde na, wist Chapecoense zich als bij wonder te verzekeren van het behoud in de Braziliaanse eerste klasse. Een unieke prestatie die vele niet voor mogelijk hadden geacht.

"Nas alegrias e nas horas mais difíceis..." ⚽️🏹💚#PraSempreChape



"En la alegria y en las horas más difíciles."

"In joys and in hardest moments." pic.twitter.com/J7Ue0IUyFR