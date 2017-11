Mag Anderlecht toch nog een beetje hoop koesteren? Sterkhouder Celtic moet mogelijk de clash in de Champions League aan zich laten voorbijgaan

Foto: © photonews

Volgende week dinsdag staat er een cruciaal duel voor Anderlecht op het programma in de Champions League tegen Celtic. Er moet met vier doelpunten verschil gewonnen worden om Europees te kunnen overwinteren. Een heel zware klus, maar vandaag kreeg de Belgische kampioen goed nieuws te horen.

Sterkhouder bij Celtic, Moussa Dembélé, moest geblesseerd naar de kant in de wedstrijd tegen Motherwell. Mogelijk mist de spits door die blessure ook de wedstrijd tegen Anderlecht, weet Het Nieuwsblad.

“Moussa kreeg een trap tegen de enkel. Gelukkig is het niet wat het had kunnen zijn, een zware blessure. Hij was aan het manken na die fout, die wel erger wordt hoe meer je ernaar kijkt. Gelukkig is hij fysiek sterk", sprak assistent-coach Chris Davies.

Onzeker

“Moussa zal wel zeker out zijn voor de wedstrijden tegen Patrick Thistle en Motherwell. Daarna zullen we zien hoe hij reageert. Het is nu moeilijk te zeggen hoe die blessure gaat evolueren. We hopen dat hij tijdig fit geraakt voor de wedstrijd tegen Anderlecht. Het is echt afwachten”, aldus Davies.