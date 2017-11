Geblesseerde Mendy eist de aandacht op tijdens match van City: "Hij is gek"

Manchester City wist gisteren nipt met 2-1 te winnen van Southampton, nadat Sterling pas in de 96ste minuut het winnende doelpunt kon maken. Het was de geblesseerde Mendy die de show stal na het doelpunt.

City had het lang niet onder de markt tegen Southampton en leek lange tijd op een 1-1 gelijkspel af te stevenen, totdat Raheem Sterling in de 96ste minuut toch de verlossende treffer wist te maken. Mendy, die herstellende is van een zware knieblessure, besloot het feestje gewoon mee te vieren en hij trok een indrukwekkende sprint richting de cornervlag.

Ruptured ACL but who cares after a 95th minute winner 😂😂😂😂 #LookAtMeRunning 😂😂😂 pic.twitter.com/kphW7mNZTH — Benjamin Mendy (@benmendy23) 29 november 2017

Guardiola ziet er de humor wel van in

"Mendy is crazy! Hij is zes maanden geblesseerd en hij is aan het rennen... Disaster", zei Guardiola met een lach op de persconferentie na de match.

Door deze overwinning blijft City autoritair aan kop in de Premier League met 8 punten voorsprong op United. Die laatste maakt zaterdag de lastige verplaatsing naar Arsenal.